si fa trovare pronto quando c’è bisogno ma sul gol può poco.preciso e puntuale, sa quello che deve fare e non si tira mai indietro.attento in più di un’occasione, contrasta l’attacco avversario mettendo in campo tutto sommato una buona prova.(dal 50’prende tante decisioni corrette poi cala un po’ come i compagni nel corso della seconda frazione di gioco.supporta entrambe le fasi con costanza, il suo è un lavoro dispendioso ma necessario.(dal 42’ st).a centrocampo i duelli non mancano ma lui non si sottrae, cerca sempre di trovare il modo per supportare la squadra.(dal 42’ st).rispetto al compagno rimane nascosto, si vede solo a tratti. Può far di più.la corsa non gli manca, inizialmente dà del filo da torcere a Hateboer ma poi tiene in gioco Cissè in occasione del gol.(dal 42’ st).tanto fumo, crea qualche grattacapo all’avversario soprattutto nel primo tempo. Ha l’occasione del vantaggio ma non riesce a concretizzarla.continua a far fatica sulla trequarti, più di una volta sembra aver bisogno di rifiatare. Peccato.(dal 50’ st).prova di sacrificio ma sbaglia un gol che grida ancora vendetta. Da lui ci si aspetta altro.la sua squadra non riesce più a segnare e perde pur disputando una gara discreta. Ritarda troppo i cambi.