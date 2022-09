reattivo in un paio di occasioni nella prima frazione di gioco ma non si fa trovare pronto in occasione del gol viola.nel primo tempo è uno dei migliori, autoritario e consapevole, poi cala.Sottil gli dà filo da torcere ma lui risponde presente, non eccelle ma fa quello che deve fare.(dal 34’ stfa quello che gli chiede l’allenatore).qualche sbavatura ma non tale da macchiarne la prestazione, si impegna insieme ai compagni.prende coraggio rispetto alle ultime prove ma a volte è un po’ impreciso, non però quando serve davvero come in occasione dell’assist per la rete di Arnautovic.(dal 34’ stporta in campo esperienza).lento e poco concreto, potrebbe muoversi di più negli spazi ma non osa mai.poca corsa e tanto affanno, la sua condizione sembra lontana dalla forma migliore ma resiste.aiuta in entrambe le fasi senza mollare un centimetro, mettendosi davvero a servizio della squadra. Bene così.(dal 16’ stsa quello che deve fare e non sbaglia).il capitano rossoblù sembra tornato, si rende pericoloso ed è molto volenteroso.all’inizio si nasconde ma poi nel secondo tempo ritrova finalmente il gol che porta al pareggio.le occasioni sono poche ma lui riesce a concretizzare quella che porta alla vittoria. Monumentale.(dal 25’ stcerca di farsi notare).sostituisce Mihajlovic nell’attesa dell’arrivo di Thiago Motta, non stravolge la squadra ma il Bologna porta a casa la prima vittoria.