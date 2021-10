- L'Udinese lo impegna poco. Attento, comunque, nelle poche occasioni in cui i bianconeri si fanno vedere dalla sue parti. Sul gol friulano resta più di qualche dubbio.- Spinta costante, tra i rossoblù è sicuramente uno dei più propositivi. Anche in fase di copertura gioca una buona gara.- Davanti a sé ha due clienti davvero scomodi, Beto e Deulofeu. Il centrale inglese riesce a controllarli entrambi senza troppe difficoltà.(Dal 23’ s.t.- Mihajlovic lo getta nella mischia per dare maggiore solidità alla mediana, il cambio però porta a ben poco)- La difesa del Bologna soffre pochissimo. Attento e pulito in chiusura.(Dal 23' s.t.- Gioca con esperienza. In fase di copertura concede pochissimo. Quando ha l'occasione spinge. Più volte arriva anche sul fondo mettendo al centro dei cross interessanti.- Lavoro prezioso quello dell'argentino. E' lui a servire a Barrow la palla del gol dell’1-0.- Senza dubbio uno dei migliori questo pomeriggio. Dai suoi piedi nascono le occasioni migliori per il Bologna. Detta i tempi, cerca la verticalizzazione, riesce anche ad arrivare alla conclusione. Giocatore completo, in costante crescita.- Entra e si fa male. L'infortunio lo costringe ad alzare subito bandiera bianca (Dal 28’ s.t. Vignato 6 - Ci mette un po' di brio. Prova anche ad impensierire Silvestri)].- 19 anni ma già tanta personalità. Lo scozzese ripaga la fiducia di mister Mihajlovic. Ha ancora ampio margine di crescita.- Da lui ci si aspetta sempre la giocata importante. Più volte riesce a rendersi pericoloso tra le linee e solo un super Silvestri gli nega la gioia del gol. In fase di costruzione fa da raccordo tra il centrocampo e l'attacco.- Il più pericoloso. Tanto movimento, viene incontro a cercarsi il pallone, punge lanciandosi in profondità alla spalle della difesa bianconera. Il gol è più che meritato per quel che fa vedere in campo.- Punto di riferimento imprescindibile per questa squadra. Davanti fa reparto da solo. Difende il pallone, lotta, si sacrifica.- Il suo Bologna getta una grande occasione, al "Friuli" manca la zampata per mandare ko l'Udinese. Si fa rimontare nonostante l'uomo in più. La prestazione comunque c'è stata, la sua squadra nel gioco e nelle occasioni crea molto di più rispetto ai padroni di casa.