Bologna-Cagliari: 1-0



Bardi 6: ha l’occasione per farsi notare ma il Cagliari lo impiega davvero solo una volta.



Posch 6: si adatta a difensore laterale e tutto sommato la sua è una prova senza grosse sbavature.



(dal 14’ st De Silvestri 6: linfa nuova a supporto dei compagni).



Soumaoro 6: dietro fa da leader, l’attenzione è sempre massima anche se qualche brivido lo corre.



Bonifazi 6: la fascia da capitano lo rinvigorisce ma allo stesso tempo lo carica di pressione, rischia l’espulsione ma regge.



Lykogiannis 7: sulla fascia corre e non demorde, bene in fase difensiva ma si fa notare in quella offensiva con il tiro di testa che porta alla vittoria.



Moro 5.5: lento e mai dinamico, oggi mostra qualche lacuna evitabile. Da rivedere.

Schouten 6: inizialmente in difficoltà nel ruolo di mezzala, si riprende segnando un gol che però viene annullato dal VAR per fuorigioco.



(dal 29’ st Dominguez 6: qualità e attenzione).



Ferguson 6: impreciso in qualche occasione ma l’impegno non manca, l’atteggiamento c’è.



(dal 1’ st Soriano 6: fa quel che può in una gara senza grosse emozioni).



Sansone 6: davanti è quello che si nota di più, dà una mano ai compagni del reparto avanzato e attacca quando può la profondità.



Zirkzee 6: dopo il gol segnato al Napoli oggi non brilla ma allo stesso tempo non delude le aspettative.



(dal 1’ st Arnautovic 6: torna a mettere minuti sulle gambe).



Barrow 5.5: altalenante e poco preciso, tanto da venire sostituito a inizio secondo tempo. Peccato.



(dal 1’ st Orsolini 6.5: meglio del compagno che sostituisce, suo il corner da cui parte l’azione del gol rossoblù).





All. Thiago Motta 6: il Bologna vince con fatica ma tira un sospiro di sollievo e avanza in Coppa Italia.