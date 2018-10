Cagliari-Bologna 2-0



Skorupski 5: non fa valere la classica legge dell'area piccola nei due gol del Cagliari. Contiene il passivo con un grande intervento su Joao Pedro.



Calabresi 5: si fa saltare ogni volta che Castro lo punta. Costantemente in difficoltà.



Danilo 5,5: è più distratto del solito, non impeccabile la marcatura sugli attaccanti sardi negli ultimi sedici metri.



De Maio 5: inspiegabile il movimento che permette a Joao Pedro di staccare indisturbato e portare avanti i suoi. Giornata da dimenticare.



(Dal 15' s.t. Orsolini 6: dà vivacità al reparto avanzato, gli manca lo spunto decisivo).



Mattiello 6: prova a spingere sulla corsia di competenza mettendo qualche pallone interessante nel mezzo. Ma niente di trascendentale.



Svanberg 5,5: non riesce mai ad entrare nel vivo del gioco.



Nagy 6: qualche giocata di qualità in mezzo al campo, niente di più.



Dzemaili 6: con i suoi inserimenti a fari spenti crea qualche grattacapo tra le linee. Sfiora il gol con una botta da fuori area, la specialità della casa.



Dijks 5,5: poco propositivo in fase di spinta, nell'intervallo Inzaghi lo lascia negli spogliatoi.



(Dal 1' s.t. Krejci 5,5: più dinamico del collega di reparto, ma non basta per strappare la sufficienza).



Falcinelli 5,5: svaria su tutto il fronte d'attacco per non dare punti di riferimento agli avversari. Non ha la lucidità giusta per colpire il bersaglio grosso.



(Dal 30' s.t. Okwonkwo SV).



Santander 5: fa a sportellate con i centrali del Cagliari, ma è impalpabile dalle parti di Cragno.





All. Inzaghi 5: pomeriggio assolutamente da dimenticare per il suo Bologna. La difesa fa acqua da tutte le parti, l'attacco è meno incisivo di una matita spuntata. C'è da lavorare parecchio.