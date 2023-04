Verona-Bologna 2-1Skorupski 5: non del tutto sicuro nelle parate, soprattutto quelle alte e nelle uscite. Intervento scomposto anche sull'attaccante giallobù Gaich, che procura il rigore per gli avversari.Posch 5,5: disordinato e disattento in più di una occasione. Si lascia spesso l'avversario alle spalle e deve rimediare all'ultimo.Soumaoro 6: una gara senza infamia e senza lode. Parte bene, ma nella ripresa si trova più in difficoltà.(dal 14' s.t. Sansone 6,5: prova a dare quella pericolosità in più alla fase offensiva dei suoi, sbattendo però contro il muro avversario.)Lucumì 5,5: anche per lui, errori soprattutto di lettura delle chiusure, soprattutto dei palloni alti.Kyriakopoulos 6: un buon lavoro soprattutto in fase di ripartenza, anche se nella metà campo avversaria doveva essere più preciso nei passaggi.Schouten 5,5:alti e bassi, soprattutto nella zona della trequarti avversaria. Cerca spesso il gioco di sponda, senza però troppa convinzione.Dominguez 7: il migliore in campo per i suoi, segna un bel gol di pallonetto e si rende spesso pericoloso.Aebischer 5,5: non una delle sue migliori partite. Spesso fuori dall'azione e molto disordinato nei movimenti.(dal 1' s.t. Orsolini 6,5: ci mette la voglia e la cattiveria per far rientrare in partita i suoi.)Ferguson 6: meglio nell'ultima parte della gara, supportato anche maggiormente dai compagni.Barrow 5: quasi mai pericoloso, si fa sempre anticipare sul nascere dagli avversari. Pessima uscita.(dal 1' s.t. Moro 6,5: sicuramente meglio del compagno, più nel vivo del gioco.)Zirkzee 6: alcuni palloni in area di rigore completamente sprecati. Serviva molta più precisione.All. T. Motta 6: Bologna che vivacchia per tre quarti di gara. Le scelte in attacco potevano essere iviste.