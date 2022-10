: primo tempo senza parate, la Samp tira tre volte e quando lo fa non centra mai lo specchio. Insicuro in occasione del pareggio blucerchiato. Tra lui e Soumaoro è mancata la comunicazione.: parte a destra ma quando esce Lykogiannis per infortunio passa a sinistra. Da lì verticalizza bene per Arnautovic innescando l’azione del gol. Gabbiadini non lo preoccupa, Leris invece lo costringe al giallo. Cala nella ripresa.: nel primo tempo controlla il centrodestra della linea senza sbavature, e assieme a Lucumì gestisce Caputo sbadigliando. Nella ripresa toglie un pallone importante dalle mani di Skorupski, ma fa un salvataggio pazzesco su Caputo nel finale.: da lì non si passa. Costante e concreto.(18’ p.t.: sorpreso dal tiraccio di Leris, è fermo sul colpo di testa vincente di Djuricic): torna titolare in mezzo al campo, imposta, dà equilibrio e fa ammonire Djuricic. Il Bologna non può fare a meno della sua personalità.: fra la personalità di Medel e le giocate di Dominguez sembra trasparente.(27’ s.t.: con l’ingresso di De Silvestri per Lykogiannis passa a sinistra, dove diventa protagonista nell’azione del gol, lanciato in porta da Arnautovic. Ma nella ripresa si spegne.: schierato trequartista da Thiago Motta, interpreta il ruolo con inatteso dinamismo. Accompagna l’inserimento di Aebischer e segna il gol dell’uno a zero ribattendo in rete la respinta di Audero. Poco dopo colpisce anche una traversa dal limite. Ispirato.(34’ s.t.: a sorpresa sulla sinistra, piede forte, mette subito un buon cross per Aebischer, poi Thiago Motta lo inverte con lo svizzero dopo l’ingresso di De Silvestri, e da quella parte si impantana nelle solite giocate prevedibili. Intervento folle su Rincon nella ripresa, Piccinini lo grazia estraendo solo un giallo.(27’ s.t.: con un colpo magistrale lancia in porta Aebischer nell’azione dell’uno a zero. Il solito faro per il gioco dei rossoblù, solo che ha smesso di segnare.(34’ s.t.All.: partita in mano nel primo tempo, preoccupa la pochezza del secondo tempo. Sull’uno a uno, il pubblico di casa prende malissimo la sostituzione di Arnautovic.