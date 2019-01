Spal-Bologna 1-1



Skorupski 6: salva il risultato con un super intervento su Antenucci sul finale di primo tempo, il resto della partita è chiamato solo ad interventi di ordinaria amministrazione.



Dijks 6: Lazzari è uno dei clienti più scomodi del campionato, ma l'esterno di Inzaghi non sfigura e dimostra di essere un profilo interessante. Ottima fase difensiva, è discreto anche in fase di spinta.



Danilo 6,5: ammortizza con facilità le iniziative personali di Petagna che non lo mette mai in difficoltà. Nel secondo tempo si rende protagonista di un intervento incredibile, quando salva sulla linea di porta il tiro a botta sicura di Antenucci.



Helander 5: partita ordinata fino al momento del gol del pareggio della Spal, in cui è piazzato male sull'inserimento di Kurtic.



Calabresi 5,5: non si lascia mai superare da Fares, ma soffre di più quando è Kurtic ad allargarsi. E' in ritardo nella diagonale sul gol della Spal.



Poli 5,5: nel primo tempo gioca una buona gara inserendosi e accompagnando spesso le punte. Si spegne nel secondo tempo quando va in debito d'ossigeno.



(dal 33' s.t. Svanberg sv) Pulgar 6: metronomo fondamentale per la squadra, è imprescindibile il suo apporto dal punto di vista tattico. Regista atipico con licenza di impostare, ha il merito di mettere in moto le punte di diamante della squadra che beneficiano del suo atteggiamento operaio.



Soriano 6,5: il suo arrivo può aiutare il Bologna a fare il salto di qualità; la sua presenza si sente fin dai primi minuti di partita, in cui è l'uomo più pericoloso della squadra rossoblù. Dal punto di vista tecnico è una spanna sopra a tutti i compagni di reparto, anche se nel secondo tempo si esaurisce la benzina.



Sansone 6: l'intesa con Soriano è ottima e l'asse di sinistra del Bologna è quello dal quale maturano le azioni più pericolose. Il numero 10 ha portato una ventata di qualità ed entusiasmo ad una squadra che ha tremendo bisogno di tornare a sognare.



Palacio 7: sblocca la partita con una botta fantastica da fuori, in un Amarcord degno dei giorni migliori. El Trenza è il punto di riferimento di questo Bologna, che non può prescindere dalla sua esperienza e dalla sua qualità se vuole agguantare una salvezza che dopo il mercato di gennaio non sembra più così lontana.



Orsolini 5: primo tempo in ombra, nel quale non riesce mai a far valere la sua tecnica e la sua velocità sui difensori della Spal che riescono a contenerlo molto bene. non era proprio la sua giornata.



(dal 33' s.t. Santander sv)





All. Inzaghi 5,5: il Bologna lo ha accontentato con un mercato da applausi. L'impatto della squadra al ritorno in campo è stato ottimo, con la Spal che è stata schiacciata dai rossoblù; col passare dei minuti, però, è venuta meno la tenuta fisica della squadra, che ha evidenziato limiti importanti dal punto di vista atletico. Passi la prima, ma ora Inzaghi non ha più scuse.