Lecce-Bologna 2-3



Skorupski 6,5: due gol subiti ma altrettanti evitati con sue parate.



Posch 5: soffre tanto con Banda dalle sue parti, deve anche spendere l’ammonizione.



(29’s.t. De Silvestri sv)



Lucumì 5,5: bene in difesa, rivedibile in impostazione.



Bonifazi 6,5: puntuale nell’allontanare i palloni dalle sue parti.



Cambiaso 6: propositivo più spesso andando verso il centro del campo.



Moro 6,5: tenta qualche inserimento ma non riuscito, è suo l’assist per il gol vittoria.



Medel 6: cerca di mettere ordine al reparto con il minimo indispensabile.



(16’s.t. Pyytha 6,5: buone geometrie, si prodiga anche a pulire l’area e in interdizione.)



Orsolini 6: uno dei più pericolosi, cerca anche qualche giocata decisiva.



(16’s.t. Sansone 5,5: qualche giocata ma niente di incisivo.)



Aebischer 6: poco presente nelle trame di gioco nel primo tempo, cresce nella ripresa toccando più palloni.



Barrow 6: si perde Strefezza sul gol dei giallorossi, rimedia con l’assist per Arnautovic.



(16’s.t. Ferguson 7: riscatta la mancata copertura con un gol altrettanto bello rispetto al francese ma più decisivo.)



Arnautovic 7: sempre pericoloso quando il pallone arriva dalle sue parti, la prima volta solo il fuorigioco toglie il gol che poi arriva con un preciso colpo di testa.



(29’s.t. Zirkzee 6,5: deve toccare pochi palloni, con uno di questi ha il tempo di girarsi e segnare con un colpo da biliardo da fuori area.)





All. Thiago Motta 7: subisce l’avvio di personalità del Lecce ma poi reagisce, manca qualcuno che raccordi il gioco e solo Orsolini si rende pericoloso. Nella ripresa cambia qualche carta e lo spartito che suona la sua squadra lo premia con tre gol che portano la vittoria sul filo di lana per chiudere in bellezza.