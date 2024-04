Bologna, le pagelle di CM: Ferguson limitato, da Urbanski ci si aspetta di più

non viene mai messo troppo in pericolo dall’attacco avversario, fa quello che deve fare senza grossi sacrifici.prestazione lineare senza grosse sbavature, poco da segnalare se non l’equilibrio che mantiene dall’inizio alla fine della partita.solita prova di sostanza da parte del combiano che rimane concentrato per tutto l’arco del match aiutando i compagni a mantenere la porta inviolata.la coppia con Lucumì funziona, mantiene bene la posizione senza cali di concentrazione.più grinta e gamba del compagno sull’altra fascia, non demorde anche sotto torchio.più in difficoltà rispetto al compagno di reparto ma il lavoro sporco non manca, tocca un sacco di palloni ed aiuta in difesa.bene in copertura, fa quello che gli chiede l’allenatore senza mollare un centimetro.crea scompiglio in area brianzola ed infatti molte giocate interessanti passano dai suoi piedi. Non trova il gol ma spreca un paio di occasioni.molto limitato negli spazi dai difensori biancorossi, non gli viene dato modo di esprimersi come vorrebbe e poi purtroppo esce anzi tempo per infortunio.(dal 17’ stsi integra bene in campo).ordinato ma da un esterno ci si aspetta qualcosa in più, all’appello mancano cross e dribbling.lo spirito e l’impegno non mancano, ci prova ma purtroppo non riesce a finalizzare. La condizione fisica non è ancora al 100%.il suo Bologna ottiene il suo secondo pareggio consecutivo con una buona prova che però non basta a portare a casa i tre punti.