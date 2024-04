Bologna, le pagelle di CM: Harry Potter Zirkzee. Calafiori da Champions

: Poco impegnato nel primo tempo, anche perché la Roma le occasioni buone le spara fuori. Ripresa cambia tutto: inizia con un bell’intervento su Paredes, poi è favoloso su Azmoun che però ribadisce in rete.: Ha il compito di arginare El Shaarawy, sbaglia solo in un’occasione e salva sulla linea involontariamente un gol fatto. (80’ De Silvestri sv)Meno attento di Lucumi, ma non si arrende alle difficoltà iniziale e rialza subito la testa. Sul gol di Azmoun si riaddormenta.Sbaglia poco e mette subito Abraham nel taschino con una facilità impressionante. Qualche difficoltà in più con Azmoun

: Nello stadio che poteva essere suo, anzi che è stato suo, gioca a testa alta e senza paura. Dybala è un cliente ostico, ma Riccardo anziché arretrare fa valere le lunghe leve. (80’ Kristiansen sv): Si vede meno dei colleghi di reparto, ma il suo è un lavoro oscuro che porta tante dito nello zaino di MottaInizia forte cercando di far male, dopo il vantaggio aiuta spesso Posch nella doppia fase senza però perdere la voglia di sfruttare il campo lasciato dalla Roma. (80’ Fabbian sv): Si incolla tra Cristante e Pellegrini agendo d’astuzia e prendendo anche falli preziosi.

Mossa un po’ a sorpresa di Motta. Subito ripagata con un gran gol ed esultanza esagerata. Resta la prodezza e anche tanta cattiveria utile all’impresa. (77’ Urbanski sv): Solita zanzara a dar fastidio e a generare pericoli con grande costanza. Il premio arriva nella ripresa con il pallonetto del tris.Ha sulle spalle quasi tutto l’attacco del Bologna. Inizia nervoso beccando un giallo di reazione, poi avvia lo start per l’azione del gol del vantaggio e compie un’altra magia in una stagione meravigliosa. Ci mette dentro pure l’assist per il 3-1. (69’ Castro 6: svolge bene il lavoro di possesso finale)

Capolavoro tattico e di cattiveria di un Bologna che ora si trova a -1 dalla Juve e blinda la zona Champions. Una delle più belle sorprese europee.