Altra sconfitta per il. La squadra diinizialmente imbottiglia laall'Olimpico, ma in seguito cade sotto i colpi di: uno Skorupski attento può poco sulla bordata di Luis Alberto dal limite e sul gol di testa ravvicinato di Immobile.: molto falloso, non fa molte discese, ma non demorde fino alla fine. Al 91’ il terzino destro rossoblu segna alla sua ex squadra dando di nuovo speranza ai suoi.: qualche buon recupero per il brasiliano, ma la palla che si fa rubare da Luis Alberto sul gol è imperdonabile.: spigoloso, tosto da affrontare e difficile da saltare. Nel primo tempo si comporta egregiamente. Nella seconda frazione cala anche perché cresce molto la Lazio.: ordinato e coraggioso. Continua a stupire il gioiellino classe 2002 a disposizione dei rossoblu. Stasera ottime diagonali difensive. ().: solita partita dispendiosa per il numero 30. Suo il recupero palla che porta al gol di Schouten poi annullato.: nel primo tempo bene. Lo svedese trova anche impreparato Reina per lo 0-1 poi annullato. Nel secondo tempo cala e sull’1-0 biancoceleste non riesce a chiudere su Luis Alberto al limite, rimediando anche un tunnel. (: non lascia molto il segno nella partita).: buona partita per l’esterno italiano. Ha il piede caldo su punizione, con cross tagliati e la traversa colpita al 61’ a Reina battuto. Suo anche un bel recupero su Immobile nella seconda frazione. (: Mihajlovic lo inserisce per avere maggiore fisicità e la scelta paga. Suo l’assist per De Silvestri al 91’).: ancora una volta Soriano è l’ultimo a mollare. Il trequartista di Mihajlovic si dà da fare dal 1’ al 90’ e da un suo spunto arriva il 2-1.: pochi spunti stasera. L’ex Villarreal non sfrutta l’occasione dal 1’. (: il talento classe 2000, in passato seguito dalla Lazio, entra bene e mette in difficoltà Reina con una buona conclusione da fuori).: il solito Palacio che si sacrifica per la squadra e crea tanti spazi, ma conclude poco. Un tiro quasi nello specchio nella prima frazione non basta. (: lasciato inizialmente in panchina, ci si aspettava un qualcosa in più dall’ingresso del gambiano, il quale ancora deve sbloccarsi in campionato).: Sinisa l’ha preparata bene, ma come detto da lui stesso nel post partita “non basta solo giocare bene, vogliamo vincere”, e ad oggi i rossoblu hanno solo 3 punti in 5 giornate. Bene aver arginato inizialmente la Lazio, ma probabilmente il peso dell’attacco andava aumentato prima dell’80’.