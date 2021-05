Bologna-Juventus: 1-4



Skorupski 5.5: i gol subiti sono quattro ma solo sull’ultimo può avere delle colpe.



Tomiyasu 5: soffre molto le incursioni avversarie, gli errori non mancano e rovinano la sua gara.



Medel 5: torna in campo e lo fa da difensore centrale, la volontà non basta a fermare Dybala e Morata.



(dal 13’ st Antov 6: si limita al compitino e a fare quello che gli chiede l’allenatore).



Soumaoro 5.5: dietro è il più presente, ci prova come può ma l’avversario davanti è tosto.



De Silvestri 4.5: impreciso e disattento, rimane fermo a guardare lasciando libero Chiesa di andare a segno.



(dal 23’ st Faragò 6: esordio in campionato per il difensore rossoblù arrivato a gennaio).



Svanberg 5.5: il centrocampo non regge l’urto bianconero, poca grinta e poca determinazione.



Schouten 4.5: perde Dybala in occasione dell’assist per Morata, rispetto al compagno va molto spesso in difficoltà.



(dal 35’ st Baldursson: s.v.).



Skov Olsen 5.5: gli mancano carattere e aggressività, il suo contributo alla causa oggi è limitato a qualche giocata.



(dal 13’ st Orsolini 6: non cambia le sorti del match ma segna l’unico gol rossoblù).



Vignato 5: particolarmente sottotono, si nasconde e non si accende mai. Peccato.



(dal 12’ st Sansone 6: meglio del compagno, dà il suo contributo alla manovra).



Palacio 6: non brilla ma almeno ci prova, davanti è quello che si nota di più. Segna un gol annullato per fuorigioco e fornisce l’assist a Orsolini.



Barrow 5.5: davanti non incide, si trova troppo spesso a fare il lavoro sporco e questo lo frena.





All. Mihajlovic 5: il suo Bologna subisce gol dopo appena sei minuti e non riesce più a riagguantare il risultato subendo altre tre reti. Il finale amaro di un campionato mediocre.