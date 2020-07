: Chiude come può, sfortunato in occasione del primo gol di Chiesa, deviato da Medel. Male in occasione del secondo gol viola, quando respinge troppo corto, e sull’uscita che porta al terzo gol di Milenkovic.: Il suo compito sarebbe fermare Federico Chiesa, e il tabellino della gara fa capire subito che la serata è stata decisamente complicata per il terzino, che sostanzialmente non riesce mai a prendere il numero 25 viola.: Il giovane difensore fa intravedere qualcosa di buono, ma con il passare dei minuti cala anche lui, vedendo i viola arrivargli da ogni parte.: Affonda anche lui come i compagni, ma si merita mezzo voto in più per un salvataggio sulla linea di porta su Chiesa.La difesa del Bologna gioca una partita non positiva, e anche per l’olandese la serata non è da inconciare.(Dal 39’ s.t.: SV): In mezzo al campo gioca la solita partita ruvida ma intelligente, è sfortunato a deviare e mettere fuori causa Skorupski in occasione del vantaggio viola.(Dal 18’ s.t.: Entra e trova un gol bellissimo con una bordata da fuori, annullata per fuorigioco di Orsolini. Poi poco altro nella sua gara, che è comunque ordinata): Nel primo tempo gioca una bella gara, molto vivace e al centro del gioco. Dopo un bellissimo uno-due con Barrow spara fuori un’occasione molto ghiotta, per poi calare con il passare dei minuti.(Dal 18’ s.t.: Dovrebbe dare più freschezza e vivacità alla metà campo del Bologna, ma non riesce nel suo compito): Dovrebbe essere il vero trascinatore del Bologna, ma nel corso della gara si vede poco. Non riesce a creare pericoli alla difesa viola, sempre tenuto sotto controllo dai centrali gigliati. Si spenge con il passare dei minuti(Dal 29’ s.t.Regala freschezza e spensieratezza ad un Bologna in crisi, sarà sicuramente una risorsa per i rossoblù): Nel primo tempo, tutti i palloni pericolosi dei rossoblù passano dai suoi piedi. Si spenge con il passare dei minuti, così come tutto il Bologna.(Dal 18’ s.t.: Il giovane islandese non riesce quasi mai a rendersi pericoloso, giocando una partita anonima): Avrebbe la palla gol per lo 0-1, ma timidamente non arriva alla conclusione con la porta spalancata. La sua partita finisce pressochè in quel momento, visto che poi non si fa vedere praticamente piùPaga la gioventù e l’inesperienza, ma finche la squadra lo sorregge e lo aiuta è una spina nel fianco dei difensori viola.: Il suo Bologna dura 45 minuti prima di sciogliersi nel caldo di Firenze. Il serbo avrà di che rimproverare i suoi anche stasera.