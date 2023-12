Lecce-Bologna 1-1



Skorupski 6: poche volte chiamato in causa, un'uscita a vuoto



Posch 6,5: limita Banda alla perfezione, non era facile



Lucumì 6: fatto il minimo indispensabile. Pulito e preciso



Calafiori 5,5: macchia una partita perfetta con la trattenuta su Falcone



Kristiansen 6: partita attenta su Strefezza e poi su Almqvist



Ferguson 6: sufficienza per i tanti spunti ma spreca più di qualche occasione



Aebischer 6: non sempre precisoin fase di costruzione, meglio in interdizione



(13' s.t. Freuler 6: ingresso che porta quantità e qualità)



Fabbian 5,5: poche giocate rilevanti



(13' s.t. Moro 6: tanto dinamismo e quantità )



Saelemaekers 5: ci si accorge della sua presenza in campo quando sbaglia qualsiasi pallone dalle sue parti



(13' s.t. Lykogiannis 6,5: punizione al bacio, poi sbaglia un'occasione clamorosa)



Van Hooijdonk 5,5: deve giocare più di sponda e spalle alla porta, ben limitato da Baschirotto



(13' s.t. Zirkzee 6: ingresso meno incisivo rispetto ai compagni, gioca motlo semplice)



Ndoye 7,5: una vera spina nel fianco per gli avversari da cui arrivano i maggiori pericoli, arricchiti da ottime giocate.



(40' s.t. Urbanski sv)





All. Thiago Motta 6,5: primo tempo che non fa vedere il distacco in classifica, poi nella ripresa dimostra le qualità in campo e con le sostituzioni giunge al gol che potevano essere più di uno se i suoi non si fossero divorati più volte le occasioni in contropiede