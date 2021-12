non può molto sui gol ma un po’ di attenzione in più non guasterebbe.prova meno importante del solito, la stanchezza si fa sentire e lui ne paga le conseguenze.il leader difensivo non brilla e mostra qualche sbavatura di troppo.meglio dei compagni, inizia adagio per poi alzare il livello nel secondo tempo.viene sostituito all’intervallo, da parte sua mancano i cross che possono fare la differenza per l’attacco.(dal 1’ stmeglio del compagno di reparto, incide di più).da segnalare negativamente solo il cartellino giallo, per il resto è la solita partita a cui ha abituato.(dal 40’ st).sa quello che deve fare e non abbassa mai la guardia, in mezzo al campo è quello che si sacrifica di più.(dal 35’ st).meglio in fase offensiva rispetto a quella difensiva, fatica e non poco quando c’è da correre dietro ai bianconeri. Sua la deviazione per il secondo gol bianconero.il capitano rossoblù gioca a nascondino, si vede e non si vede per tutto l’arco del match.(dal 40’ st).troppo debole nei duelli, viene sovrastato spesso e volentieri dagli avversari. Peccato.(dal 34’ stpimpante anche se non cambia l’equilibrio della gara).davanti è il migliore, contrasta la difesa bianconera con determinazione ma purtroppo non trova il gol.sconfitta che lascia un po’ l’amaro in bocca, subire gol dopo poco più di cinque minuti taglia le gambe ai rossoblù.