sui primi due gol non ha grosse colpe ma poi commette il fallo che permette alla Fiorentina di segnare il terzo gol su rigore.classica prova pulita e senza grosse sbavature, sa bene quello che deve fare e non pecca di presunzione.continua ad essere il trascinatore difensivo, se Vlahovic non passa il merito è soprattutto suo.(dal 27’ stfa quello che gli chiede l’allenatore).il giovane ragazzo belga non è più una sorpresa, ogni domenica mette in campo una prestazione ordinata e attenta ma oggi no. L’avversario gli crea qualche grattacapo di troppo.la Viola spinge ma lui fatica a starci dietro, il contributo alla gara non è quello a cui siamo abituati.(dal 16’senza infamia e senza lode).presenza importante in mezzo al campo, fa da filtro tra i reparti ma oggi è troppo rabbioso. Peccato per il giallo che gli farà saltare il prossimo match.(dal 33’ stultima mossa per cercare di accorciare le distanze).verticalizza in maniera molto naturale e fornisce a Barrow l’assist perfetto per il momentaneo pareggio. Bene così.ritrova il posto da titolare ma la condizione non è ottimale, si ritrova spesso impicciato in situazioni complicate da gestire.(dal 17’incide in maniera positiva sulla gara segnando un gol).ci mette del suo nell’azione che porta alla prima rete, poi cala drasticamente nella seconda frazione di gioco.fatica a tenere il pallone e per questo è poco pericoloso davanti alla difesa avversaria, può infatti fare di più.(dal 17’ci crede di più del compagno che sostituisce fornendo l’assist a Hickey).ad un inizio in sordina risponde con un grande gol sul finale del primo tempo, sa essere cinico quando serve.il Bologna perde la sfida contro una diretta concorrente dopo una prova sofferta in cui è mancata a tratti lucidità. Peccato.