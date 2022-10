: nella sua serata una respinta di pugno e tanta ordinaria amministrazione. Rigore imparabile.: firma uno splendido lancio che mette Ferguson davanti al portiere. In fase difensiva efficace su D’Alessandro. Promosso.: fa valere tutta la sua forza fisica contro gli attaccanti monzesi, ai quali concede pochissimo.: discorso simile a quello del compagno di reparto: stravince con autorità tutti i duelli sul piano fisico.: partita di intelligenza giocata badando più alla fase difensiva che a quella offensiva.(45’ st Lykogiannis s.v.): tanta corsa e continui cambi di posizione per disorientare la mediana biancorossa: missione compiuta.: detta i tempi della manovra rossoblu sdoppiandosi tra centrocampo e cabina di regia, mettendo anche la consueta grinta sul terreno di gioco(dal 17’ st: entra nel momento in cui la partita cambia completamente la sua inerzia): condizionato dal giallo dopo pochi istanti, è protagonista in negativo anche sul rigore concesso al Monza.(dal 17’ st: entra e ribalta la partita con uno splendido inserimento): firma il gol del pari con una proiezione offensiva degna di un attaccante. Grande contributo alla squadra sul piano della corsa e del fisico.: comincia con buona vivacità, ma spesso tende ad accentrarsi perdendo in efficacia. Lecito aspettarsi molto di più.(45’ st: non semplice sostituire Arnautovic. Tanta corsa e tante sponde al servizio della squadra, ma poca incisività al momento del tiro. Si riscatta con l’assist per il definitivo 1-2.: mette in campo una squadra solida, che si muove con grande compattezza e grande corsa, senza dare troppi riferimenti agli avversari. La velocità di Orsolini indirizza il match, ma anche nel primo tempo i suoi hanno sfiorato il vantaggio. Seconda vittoria consecutiva che porta in dote una classifica molto serena.