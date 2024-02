Bologna, le pagelle di CM: Orsolini inarrestabile, Odgaard segna subito

Bologna – Lecce: 4-0



Skorupski 6: Krstovic e Kaba all'inizio ci provano ma lui risponde sempre ‘Presente’ aiutando la squadra a mantenere la porta inviolata. Poi rimane a guardare.



Posch 6.5: la sua è una prestazione lineare senza grosse sbavature, fornisce infatti anche l’assist per il gol di Orsolini.



(dal 16’ st De Silvestri 6: sempre preciso e attento).



Beukema 7: trova il primo gol con la maglia del Bologna grazie ad una respinta di Falcone che gli permette di insaccare sotto la traversa. Per il resto, solita prova di spessore.



Calafiori 6.5: costante e sicuro nel corso dei novanta minuti, ormai non sorprende più in quanto si è abituati alle sue ottime prove. Suo l’assist per il terzo gol.



Kristiansen 6: in crescita, corre tanto dando una mano ai compagni in entrambe le fasi. Bene così.



Freuler 6: commette un errore nel primo tempo che può compromettere la partita ma poi si riprende. Meglio nella seconda frazione di gioco rispetto alla prima.



(dal 22’ st El Azzouzi 6: mette minuti sulle gambe).



Fabbian 6.5: mantiene l’equilibrio in mezzo al campo, ordinato e concreto quando serve.



Orsolini 7.5: torna titolare e non spreca questa occasione, segna infatti una grandiosa doppietta. Giornata sicuramente positiva per lui.



(dal 16’ st Ndoye 6: anche lui si impegna per creare qualche grattacapo alla difesa avversaria).



Ferguson 6.5: fa tanto lavoro sporco a favore dei compagni, ci mette sempre lo spirito e la giocata giusta.



(dal 33’ st Moro 6: all’altezza della situazione).



Saelemaekers 6.5: giornata positiva per l’olandese che dà vita a diverse occasioni interessanti senza però trovare il gol.



Zirkzee 6.5: è su tutti i palloni e si accende in più di un’occasione, la determinazione con cui gioca è sicuramente strabiliante.



(dal 16’ st Odgaard 7: gioca il suo primo spezzone con la maglia rossoblù e segna. Ottimo esordio).





All. Thiago Motta 6.5: torna a schierare Orsolini e Saelemaekers titolari e trova la seconda vittoria consecutiva. Buona prova dei suoi che schiacciano il Lecce con ben quattro reti.