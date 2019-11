Sassuolo-Bologna 3-1





Skorupski 5: impotente sul secondo e terzo gol dei neroverdi, poteva fare meglio sul primo.



Mbaye 5: perde colpevolmente Boga sul 2-0, poi viene ammonita. Serata buia.



Bani 5: si dimentica Caputo in area in occasione del vantaggio neroverde. Atterra Berardi nella ripresa e rimedia un cartellino.



Danilo 5: da ammonito, viene puntato, ubriacato e umiliato da Ciccio Caputo nel gol del 3-1. Un po' nervoso nel resto della partita.



Krejci 6,5: sufficienza piena per l' assist a Orsolini. Ma soffre gli strappi di Berardi per tutta la gara.



Poli 5,5: ha sui piedi un buon pallone per il pareggio nella ripresa, ma Consigli devia in angolo. Commette un errore sul terzo gol neroverde passando indietro col petto il pallone su cui si avventa Caputo. Primo tempo d'ordine invece.



(dal 37' s.t. Schouten sv)



Medel 5,5: Djuricic si materializza sempre alle sue spalle nel primo tempo, sicché nella ripresa prova a picchiarlo un po', il giusto da farsi ammonire.



(dal 15' Dzemaili 6: entra per offrire più qualità del cileno. Non sempre ci riesce)



Orsolini 6,5: probabilmente il migliore del Bologna, fa impazzire Kyriakopoulos sulla destra. È lui ad illudere la curva ospiti nella ripresa col gol che accorcia momentaneamente le distante sul 2-1.



Svanberg 5,5: l'assenza di Soriano si sente un po' troppo. Poteva incidere di più sulla trequarti.



Skov Olsen 5: il primo cambio del match. Delude per inconcludenza, non certo per l'impegno.



(dal 8' s.t. Sansone 6,5: dà lui la scossa al Bologna, ma a un certo punto cosa spreca insieme a Palacio in quella prateria concessa dal Sassuolo!)



Palacio 6,5: ormai il gioco del calcio e Palacio sono la stessa cosa. Poi quanto corre!







All. Tanjga 5,5: formazione iniziale un po' spavalda. Sansone andava dall'inizio. Era comunque un Bologna molto rimaneggiato con le assenze di Soriano e Santander. Bene i cambi nella ripresa.