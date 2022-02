un’ottima parata ad inizio partita mentre non può molto in occasione del gol avversario.probabilmente dietro è il più preciso, scende in campo sostituendo lo squalificato Medel e non lo fa rimpiangere.(dal 19’ stutile per far rifiatare il compagno).può far di più, in certi momenti sembra in difficoltà contro Verde e compagni ma poi cresce fino alla sostituzione.(dal 26’ stva a ricoprire il ruolo di mezz’ala con precisione).in ritardo su Manaj in occasione del primo gol, un po’ di attenzione in più non guasterebbe.in ripresa rispetto alle ultime prestazioni, la condizione non è ancora ottimale ma ci prova senza mai tirarsi indietro.il centrocampo offre poco e lui si limita al compitino, senza infamia e senza lode.supporta come può Arnautovic e compagni, la stanchezza nel secondo tempo si fa sentire ma lui non molla un centimetro.prova pulita e lineare senza grosse sbavature, sa quello che deve fare in entrambe le fasi.l’atteggiamento è quello giusto, si impegna e crea qualche pensiero alla difesa bianconera. Non delude e anzi si fa notare.(dal 42’ st).una traversa che grida vendetta e che avrebbe potuto cambiare da subito le sorti del match ma poi una doppietta da attaccante vero.mostra il suo talento in diverse occasioni, suo infatti l’assist per il gol del numero 9 rossoblù. Bene così.(dal 26’ stcambia le sorti del match con il suo assist per il gol della vittoria).il suo Bologna ritrova la grinta necessaria per portare a casa una vittoria tanto meritata quanto attesa.