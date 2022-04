sostituisce il portiere titolare come meglio può, subisce due reti ma sulle quali non può molto.altalenante e deconcentrato, rimane fermo a guardare in occasione del gol di Success.gli manca una guida accanto, fa il pieno di responsabilità ma spesso appare spaesato.(dal 12’entra e segna, null’altro da aggiungere).parte discretamente ma quando la gara entra nel vivo ha qualche lacuna di troppo.pensa più a coprire che a offendere, dalla sua parte il Bologna soffre ma lui regge l’urto. Peccato per il giallo.la sua qualità non si discute ma è ancora un po’ indietro di condizione, in mezzo al campo i duelli però non mancano.(dal 13’non delude le aspettative).fornisce l’assist a Hickey per il gol rossoblù, la sua è una prestazione precisa e attenta.(dal 30’ stmette minuti sulle gambe).fa un piccolo passo avanti ma si nota solo a tratti, da lui ci si aspetta di più.(dal 42’ stviene preferito a Dijks e ci mette poco a farsi valere, al sesto minuto infatti segna il gol del momentaneo vantaggio rossoblù.(dal 30’fa rifiatare il compagno e mantiene gli equilibri).un po’ fumoso ma comunque partecipe, dà una mano al reparto avanzato cercando di costruire un filo diretto con Barrow. Suo l’assist per Sansone.non trova il gol e partecipa passivamente alla manovra, ben lontano dalle sue prestazioni migliori.i rossoblù rimaneggiati faticano ma riescono comunque a portare a casa un punto, salta però il sorpasso in classifica sull’Udinese.