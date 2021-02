Bologna-Lazio: 2-0



Skorupski 7: para il tiro dal dischetto di Ciro Immobile dimostrando concentrazione e determinazione. Fondamentale anche in altre occasioni.



De Silvestri 6: sulla fascia ha qualche difficoltà ma non tale da rovinare la sua gara, può far meglio ma non resta a guardare.



Danilo 6: il cartellino giallo subito dopo qualche minuto lo condiziona un po’, partita lineare ma senza exploit.



Soumaoro 6.5: prestazione precisa e attenta, la Lazio ci prova ma lui è invalicabile.



Mbaye 7: chiamato in causa per sostituire l’infortunato Tomiyasu, ritrova la maglia da titolare e segna addirittura un gol.



Dominguez 6: commette il fallo che porta al rigore della Lazio, gara macchiata da qualche errore.



(dal 30’ st Poli 6: sostanza e carattere per mantenere il risultato).



Svanberg 6.5: in mezzo al campo comanda lui, dimostrando di sapere bene quello che deve fare. In netta crescita rispetto ad inizio campionato.



(dal 30’ Schouten 6: detta geometrie e organizza bene il gioco).



Orsolini 6.5: non riesce a finalizzare ma la volontà oggi non gli manca, fa sempre sentire la sua presenza.



(dal 29 st Skov Olsen 6: non esalta ma non delude).



Soriano 6.5: le migliori giocate passano dai suoi piedi, sa come rendersi pericoloso e farsi rincorrere dagli avversari.



Sansone 7.5: corre tanto a servizio della squadra, non risparmiandosi mai dall’inizio alla fine. Imprevedibilità e spirito di sacrificio che portano poi al secondo gol rossoblù.



(dal 33’ st Vignato 6: gioventù all’attacco nei minuti finali).



Barrow 6.5: quando capita sull’esterno dà il meglio di sé, inizialmente non brilla ma poi si riprende dando un contributo alla manovra offensiva e fornendo l’assist a Sansone.



(dal 38’ st Palacio: s.v.).





All. Mihajlovic 6.5: legge in maniera perfetta la partita e ottiene finalmente i tre punti contro una “Big”. Ottima prova da parte dei suoi ragazzi.