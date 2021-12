Sassuolo-Bologna 0-3





Skorupski 8: strepitoso su Scamacca nel primo tempo, miracoloso su Berardi nella ripresa.



Soumaoro 6,5: solido, aiuta Skov Olsen in raddoppio su Boga. Ma non si fa fregare nemmeno da Raspadori.



Medel 6: il mismatch con Scamacca è imbarazzante, e infatti a volte il centravanti gli scappa. Eppure il bomber neroverde resta a secco, anche per merito del cileno.



Bonifazi 6: esce per un problema muscolare, forse solo crampi. Segno che ha dato tutto per chiudere le porte a Berardi.



(dal 34’ s.t. Binks 5: un liscio pericolosissimo in area piccola e poco altro)



Skov Olsen 6: serve l’assist a Hickey nello schema da corner. Per il resto sbaglia una volta sì e l’altra quasi, con qualche ingenuità di troppo in entrambe le fasi.



(dal 26’ s.t. De Silvestri 6: ridimensione la ‘scossa’ di Raspadori)



Svanberg 5,5: stavolta non va oltre al compitino. Ammonizione a parte, praticamente non pervenuto.



(dal 16’ s.t. Vignato 6,5: in poco tempo sforna due palle-gol per i compagni e si divora un rigore in movimento)



Dominguez 7: il lancio per Orsolini è stiloso, ma in generale la sua prestazione è seria.



Soriano 6,5: altro giocatore forte. Svolge quasi due ruoli nella stessa partita, un po’ mezzala, un po’ sottopunta.



Hickey 7,5: gol notevole, dal limite, col piattone destro, che non è propriamente il suo piede. Nella ripresa sfiora il raddoppio con un tiro a giro sempre col ‘debole’.



Orsolini 6,5: riscatta un tiraccio in curva dei primi minuti con una saetta sotto la traversa che Pegolo non vede neanche. Nella ripresa per poco non segna la doppietta di testa. Positivo da seconda punta.



(dal 16’ s.t. Barrow 5,5: manovra bene, ma fallisce una chiara occasione lanciato in porta da Vignato, e a tu per tu con Pegolo)



Arnautovic 5,5: controllato bene da Ayhan, sembra il più spento dei suoi. Esce scontento.



(dal 26’ s.t. Santander 6,5: nei minuti di recupero ringrazia Vignato e trafigge il colpevole Pegolo. Non segnava dal 30 ottobre 2019)







All. Mihajlovic 7: indovina tutto. Il Sassuolo si infrange contro il suo muro difensivo, le ripartenze sono letali, così come gli schemi su palla inattiva.