è senza dubbio il migliore in campo ed è autore di una serie di parate di altissimo livello. Nel primo tempo nega la gioia del gol a Zaniolo prima e Perez poi ma il vero capolavoro è la parata su Kumbulla nel corso del secondo tempo.: vince il duello con Felix Afena che, sfruttando anche il suo fisico, riesce spesso a fermare. Bravo anche nell’anticipare il numero 64 avversario dopo la respinta di Skorupski sul tiro di Perez.pronti via e il cileno rischia il fallo da rigore con un intervento tra petto e braccio. Poi si incolla a Zaniolo e cerca di limitare al massimo il numero 22 giallorosso. Guida bene il reparto difensivo per tutta la gara.buona prova difensiva da parte del numero 14 del Bologna. Contiene bene prima Perez, poi gli altri attaccanti della Roma che si fanno vedere nella sua zona di campo.(Dal 37’ s.t.prima da titolare in serie A per il giovane terzino olandese che non si fa intimidire dagli avversari e dallo stadio Olimpico. Offre una buona prestazione sulla fascia destra e gli si può perdonare un passaggio errato che innesca Zaniolo nel primo tempo.(Dal 17’ s.t.buon impatto sulla gara, sfiora il gol nel finale): buona la prestazione del centrocampista argentino che si propone spesso in avanti ma aiuta anche la squadra in fase difensiva. Quando ne ha l’occasione non si fa pregare nel cercare la conclusione dalla distanza.(Dal 24’ s.t.: entra bene in partita).gioca davanti alla difesa e tiene bene la posizione quando la Roma attacca riuscendo anche a recuperare diversi palloni.: si vede solo a tratti, quando si accende è autore di qualche buona giocata ma troppo spesso finisce per sparire dal vivo del gioco.(Dal 37’ s.t.non si vede molto in fase offensiva e in quella difensiva nel primo tempo soffre un po’ troppo la vivacità di Maitland-Niles. Cresce nella ripresa, proprio quando nella Roma esce il terzino inglese.si muove bene in avanti, apre spazi e offre ai compagni di reparto anche alcuni buoni palloni per provare a far male alla Roma. In un paio di occasioni riesce anche ad andare alla conclusione ma non a battere Rui Patricio.(Dal 17’ s.t.: gestisce male diversi palloni)ha una paio di occasioni per sbloccare il risultato ma non riesce a sfruttarle. Prestazione comunque sufficiente dell’attaccante austriaco che gioca anche molto per i compagni.: il Bologna non si fa intimidire dalla Roma e risponde colpo su colpo. Lo 0-0 finale è merito delle parate di Skorupski ma anche i rossoblù riescono a creare alcune occasioni pericolose.