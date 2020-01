Spal-Bologna 1-3



Skorupski 6: quando è chiamato in causa risponde sempre presente, ma non è costretto a grandi interventi.



Tomiyasu 6,5: è miracoloso su Reca, con un fantastico salvataggio sulla linea di porta. E' molto presente sia in fase offensiva che difensiva: per Mihajlovic è diventato imprescindibile.



Danilo 6: con la sua esperienza riesce a mettere una pezza anche agli errori del compagno di reparto. Regge bene l'urto dell'ex Di Francesco e contiene con grande maturità anche Petagna



Paz 5: commette un'ingenuità clamorosa cinturando Di Francesco in area di rigore e permettendo alla Spal di andare in vantaggio dal dischetto. Spesso in affanno quando viene puntato, non è sicuro e viene spesso pescato fuori posizione dagli attaccanti avversari.



Mbaye 6: sempre attento e preciso, riesce a contenere bene Strefezza anche se in fase offensiva è un po' troppo timido.



Poli 7: mette in campo tutta la sua garra e il suo temperamento da veterano. Centra anche la rete del 3-1 con un perfetto inserimento che non lascia scampo alla difesa della Spal.



(dal 36' s.t. Svanberg sv)



Schouten 6: prestazione ordinata, ma senza grandi squilli.



Orsolini 6,5: sempre molto frizzante, salta l'uomo con grande costanza e si conferma punto di riferimento insostituibile per la fase offensiva del Bologna. I compagni cercano sempre di metterlo in moto e lui crea diverse palle gol con i suoi guizzi.



(dal 24's.t. Skov Olsen 6: ha la possibilità di bucare Berisha e chiudere il match ma va a sbattere contro il muro eretto dal portiere della Spal. Per il resto la sua partita è priva di spunti).



Soriano 7: decisiva la sua giocata in occasione della rete del pareggio, con il traversone che costringe Vicari ad uno sciagurato intervento difensivo. Dopo un avvio di gara sornione cresce col passare dei minuti e diventa il punto di riferimento del gioco del Bologna, che passa quasi sempre dai suoi piedi. L'assist confezionato a Poli per il 3-1 è un vero e proprio gioiello.



Palacio 6,5: è preziosissimo sia per il contributo tecnico che per l'attitudine da leader. Mihajlovic non rinuncia mai a lui e, nonostante il peso degli anni, continua a considerarlo centrale nel suo progetto. E' decisivo anche in occasione del gol del 2-1 con una discesa sull'esterno un traversone che costringe all'errore la difesa della Spal.



Santander 6: fa a sportellate per tutta la partita coi centrali della Spal offrendo sempre una sponda ai compagni. Corre tanto e lotta, ma è poco preciso sotto porta, come quasi sempre accaduto da quando è arrivato in Italia.



(dal 12' s.t. Barrow 7: esordio da sogno con un gol pazzesco al primo pallone toccato in maglia rossoblù. L'ex Atalanta non perdona Berisha e lo buca con un perfetto tiro a giro sotto l'incrocio.





All. Mihajlovic 7,5: il suo Bologna è tenace e cinico, crea tante occasioni da gol e non si abbatte quando ne subisce. Lo sprint alla squadra, però, lo dà proprio la discesa in campo del tecnico, che all'inizio del secondo tempo si presenta in panchina per dare la scossa ai suoi ragazzi, che rispondono subito presente.