quattro interventi forse non difficili ma comunque decisivi nel primo quarto d’ora preannunciano per lui una serata di extra-lavoro. Non può nulla sui gol, malgrado sul primo riesca anche a murare il tiro ravvicinato di Zappacosta.difende, affonda, crossa, sfiora il gol. Tuttofare della fascia in grado di coniugare l’insolita accoppiata qualità-quantità e con un futuro da grande giocatore praticamente assicurato.gara attenta con diverse chiusure importanti per il capitano felsineo che prende per mano i colleghi di reparto provando a tamponare le falle che essi lasciano. Ma chiaramente non può fare tutto da solo.ogni qualvolta viene puntato in velocità sono dolori. Shomurodov ci mette un po' a capirlo ma quando lo fa la gara cambia padrone. Per averne una riprova basta vedere l'azione del primo gol quando si fa letteralmente sverniciare dall'uzbeko.(dal 37' stZappacosta, avversario diretto lungo la sua direttiva, è un rivale scomodo. Lo scozzese prova a scrollarsi di dosso la timidezza reverenziale ma nonostante le intenzioni non riesce nell’impresa.(dal 15’ sttutt’altro ritmo e personalità rispetto al giovane compagno. Ma entra quando i buoi sono già scappati da un pezzo).vanifica un buon primo tempo facendosi soffiare la palla da Eyango nell’azione del raddoppio genoano. Errore grave che Mihajlovic sembra voler punire facendo terminare lì la sua gara.(dal 15’ stMihajlovic lo lascia fuori a sorpresa per poi gettarlo nella mischia nell’ultima mezzora. Troppo tardi per incindere nell’equilibrio di una sfida a quel punto già indirizzata verso Genova).sempre nel vivo del gioco, corre tanto e dispensa palloni a ripetizione ai compagni. Purtroppo per lui, però, troppo spesso sembra predicare nel deserto.chiuso nella morsa di Masiello e Criscito e condizionato da un campo impresentabile, prova a trovare la giusta zolla dalla quale colpire il Grifone. Sembra trovarla alla mezzora ma spreca tutto provando il golazo anziché servire il meglio piazzato Palacio.(dal 29’ st: fa quel che può. E non è molto)arretra spesso sulla linea mediana per andarsi a prendere rifornimenti da dispensare alle bocche di fuoco là davanti. Intenzione che non sempre va a buon fine, finendo viceversa per ingolfare la manovra felsinea.parte carico e deciso come un buon rosso della sua Valpolicella, impegnando Perin dalla distanza e proponendo diversi palloni interessanti per i compagni. Sembra essere l'unico in grado di accendere la luce là davanti ma finisce anche lui per inabissarsi con il resto della truppa.abbandonato da Mihajlovic e dai compagni nella trequarti genoana, prova a fare ciò che può mostrando la solita generosità. Non abbastanza per lasciare il segno.(dal 37’ stprovvidenziale nella rimonta finale di Spezia qualche settimana fa, questa volta la Liguria non è altrettanto ridente per lui).a fine gara se la prende, giustamente, con un campo in condizioni infime che di sicuro non favorisce la classe dei suoi palleggiatori. Però l'impressione è che anche lui ci metta del suo, lasciando a riposo Barrow e Dijks per poi inserirli a frittata ormai compiuta. Vero è che la gara la fanno principalmente i suoi, ma nel calcio il possesso palla non porta punti. E il suo Bologna ora ne ha un bisogno disperato.