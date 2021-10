BOLOGNAsu qualcuno ha più colpe e su altre meno ma i gol subiti sono quattro, il Milan spinge parecchio e lui va in difficoltà.devia il potente tiro di Rafael Leao beffando il compagno in porta, peccato perché poco reattivo per tutto l’arco della gara.(dal 42’ st).commette un errore che costa caro, viene infatti espulso nella prima frazione di gioco per un fallo su Krunic.la volontà c’è ma le incertezze non mancano, peccato perché da lui ci si aspetta sempre il massimo.bada più a coprire che a spingere, sulla fascia si muove come chiede l’allenatore.reduce da un affaticamento muscolare, non è al top della forma ma si fa notare.permette al compagno di rifiatare).in mezzo al campo gli spazi sono pochi ma lui riesce a trovarne, si dimena tra gli avversari dando vita a importanti duelli.dà il suo contributo in entrambe le fasi, qualche insicurezza ma non tale da macchiare la prestazione.(dal 18’ stil suo è un approccio totalmente negativo al match).scala in mediana una volta rimasti in dieci, il suo ruolo naturale lo aiuta a dare maggiore supporto alla squadra tanto da fornire l’assist a Barrow. Viene espulso per un fallo su Ballo-Toure.statico in mezzo all'area nel primo tempo, si riprende nel secondo segnando il gol del pareggio finale.(18’ stscelta tattica per chiudersi maggiormente rimasti in nove).sbaglia un’occasione clamorosa ad inizio partita ma il lavoro sporco per i compagni non manca mai.(38’ st).il Bologna sotto di due gol reagisce e, anche se in nove, prova a portare a casa un punto. Viene beffato sul finale da Bennacer e Ibrahimovic.MILANTatarusanu 6: la sua partita inizia con un’uscita incerta che mette apprensione alla difesa. Si riscatta con due ottime parate su Arnautovic, non ha colpe sui gol del Bologna.Calabria 6,5: in trasferta si esalta e dopo il gol fondamentale contro l’Atalanta ne realizza un altro altrettanto importante. Mezzo voto in meno perché si perde Barrow in occasione del gol del pari.Tomori 6: così come nella sfida di Champions League contro il Porto anche stasera non è particolarmente brillante e soffre i continui cambi di posizione degli uomini d’attacco del Bologna. Barcolla ma non molla.Kjaer 5,5: Arnautovic è un cliente difficile da marcare e lui va spesso in affanno. Tiene in gioco Barrow sulla rete del 2-2.Ballo-Touré 6: in fase difensiva è ancora un grande punto interrogativo, molto bene quando ha campo per sprigionare la sua grande rapidità. Mette dentro diversi cross interessanti.Bennacer 6,5: arriva spesso in ritardo sulle seconde palle che sono quasi tutte di Dominguez. Nel finale esce alla grande con lucidità e la rete della vittoria. Essenziale.Tonali 6: una partita complicata per il talento rossonero. Non riesce a trovare le verticalizzazioni per le punte, bene in fase di schermo davanti alla difesa. Pioli lo cambia perchè a rischio rosso.(Dal 1’ st Bakayoko 6: non è al meglio della condizione, sbaglia tanto dal punto di vista tecnico. Ma è suo lo spunto che porta alla rete del successo firmata da Bennacer).Castillejo 5,5: spesso raddoppiato, fa tanta fatica a saltare l’uomo. Esce per un problema muscolare.(Dal 1’ st Saelemaekers 6: prova a dare profondità alla manovra, combatte fino all’ultimo minuto).Krunic 5,5: cerca di farsi trovare tra le linee, si muove molto. Ma crea poco e nulla.(Dal 14’ st Giroud 6: solo un miracolo di Skorupski gli nega la gioia di un gol ormai fatto).Leao 6,5: primo tempo di grande qualità e strappi che mandano spesso in tilt la difesa del Bologna. Arriva a quota quattro gol in campionato.Ibrahimovic 5: gli bastano due lampi per far girare la partita dalle parte del Milan; assist visionario per Leão e piattone a giro imparabile per la rete della sicurezza. Però per lunghi tratti è il peggiore in campo: si muove pochissimo e sbaglia molti palloni.Pioli 6: questa sera è mancata la prestazione, ma i tre punti sono fondamentali per la classifica e il morale.