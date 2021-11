: mette le mani sulla zuccata ravvicinata di Ekdal. Bravissimo di nuovo su Caputo al 23’, si ripete ancora su Candreva. Attento in uscita.: bene con il fisico, rischia poco e contiene bene l'assalto doriano.: è lui a governare la difesa rossoblù, sfruttando l’esperienza e i tempi di un ex centrocampista.: nel primo tempo ha una palla buona sul mancino, ma spara alto da buona posizione. Soffre un po’ le accelerate di Candreva, e lo perde un paio di volte. Con il passare dei minuti gli prende le misure e sfodera pure un paio di buone chiusure.: ex di giornata, ma non si vede mai. Sempre piuttosto bloccato, spinge poco.(dal 1’ s.t.: Mihajlovic prova ad aumentare la trazione anteriore. Buon impatto sul match, il Bologna inizia ad attaccare anche da quella parte. Mossa intelligente, che paga).: è sempre al posto giusto, intercetta, ragiona e dà ordine. Centrocampista completo. Con un colpo di tacco libera Soriano e scatena l’azione del vantaggio.(dal 38’ s.t.: un suo inserimento, con i tempi perfetti, lo mette in condizione di calciare verso la porta e battere Audero. Alla mezz’ora si traveste da assist-man e pesca Arnautovic in area.: ordinato, tiene bene la posizione, avrebbe un cliente potenzialmente pericoloso come Candreva ma lo limita senza affanni.: prova un paio di strappi in avvio, e dopo un quarto d’ora libera Barrow con uno splendido tacco. Supera due volte Audero ma trova sulla sua strada Yoshida e Askildsen, nella ripresa regala a Svanberg l’assist per lo 0-1.(dal 38’ s.t.quando può puntare, dà sempre l’impressione di poter creare qualcosa. Libera Arnautovic alla conclusione con uno splendido filtrante al ventesimo, nella ripresa è Audero a dirgli di no.(dal 30’ s.t.un quarto d’ora con buoni guizzi).: Cinico, morde ogni volta che ne ha l'occasione. Audero gli sbatte la porta in faccia a metà primo tempo, quando il numero 9 rossoblù si ritrova libero a tu per tu con l’estremo difensore genovese. Tiene in scacco l’intera difesa, bravo a scappare alle spalle di Augello per infilare la porta blucerchiata.(dal 45’ s.t..)All.: è un Bologna a sua immagine. Organizzato, con idee chiare, rintuzza gli assalti poco organici della Samp e sfrutta la qualità dei suoi giocatori più importanti. Il Bologna non si spaventa dopo l'1-1, anzi, reagisce immediatamente dimostrando carattere.