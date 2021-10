la Lazio oggi non incide come potrebbe, il passivo infatti è pari a zero.difesa rivisitata come modulo e interpreti, ritrova anche lui stabilità e coraggio tanto da non permettere mai ad Anderson di arrivare in porta.torna in campo da titolare dopo diversi mesi di assenza, non delude le aspettative e si fa trovare pronto. Peccato per il giallo.un difensore con il fiuto del gol, tre presenze e due reti ed un assist con la maglia del Bologna. Da clonare.dà una mano sia in fase offensiva che difensiva, corre avanti e indietro senza mai rifiatare.prova di livello senza sbavature, il nuovo schieramento tattico esalta le sue caratteristiche.fa da filtro tra i reparti con determinazione, non abbassa mai la guardia e si vede.sulla sua fascia i pericoli sono veramente pochi, i duelli con l’avversario non lo spaventano. Segna anche il terzo gol rossoblù.(dal 43’ st).sulla trequarti con Barrow dà vita a numerose giocate, non molla fino all’ultimo e di questo gli va dato atto.dopo aver ritrovato la condizione domenica scorsa, segna un gol bellissimo e fornisce due assist schierando in campo una prestazione esemplare.(dal 44’).tanto lavoro sporco a supporto della squadra, non trova il gol ma sa rendersi una spina sul fianco della difesa biancoceleste.(dal 40’ st).la squadra rossoblù si riprende dopo l’umiliazione di Empoli battendo una grande senza paura. Bene così.