Milan, niente Lopetegui: accordo trovato col West Ham

non sarà l'allenatore delnel corso della prossima stagione. Il tecnico ed ex-ct spagnolo è stato a lungo vicinissimo a sedersi sulla panchina rossonera, ma il suo approdo a Milano, nonostante i numerosi contatti avvenuti fra le parti, è ormai a tutti gli effetti saltato e oggi l'ex-Siviglia e Real è pronto a firmare con un nuovo club.Come già ampiamente raccontato a far cambiare idea alla dirigenza del Milan è stata la furibondacon tanto di hashtag divenuto virale. Una contrapposizione così forte da convincere il club rossonero a prendere quantomeno tempo e valutare altri profili, ma altrettanto- Da qualche giorno, infatti, l'entourage del giocatore aveva iniziato a parlare con ilche è alla ricerca di un manager che possa sostituire David Moyes a fine annata e i contatti si sono rivelati positivi. Non c'è ancora la firma, ma come riportato anche da Fabrizio Romano,