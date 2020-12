Bologna-Atalanta: 2-2



Da Costa 6: subisce due gol nel giro di un minuto ma non ha grosse colpe, se non quella di non riuscire a capire la direzione del pallone dal dischetto.



Tomiyasu 6.5: tornato nel suo ruolo iniziale di terzino, dà una mano in entrambi le fasi e conclude la prestazione con il gol che accorcia le distanze.



Danilo 6: a volte disattento, la difesa è in bilico per larghi tratti di gara ma tutto sommato guadagna la sufficienza.



Medel 6: l’atteggiamento è quello giusto, lotta senza mollare contro Muriel e compagni. Deve sicuramente prendere le misure con il ruolo nuovo.



Dijks 6: corre tanto ma commette qualche ingenuità, uno come lui è chiamato a dare più supporto alla squadra.



(dal 33’ st Paz 7: sostituisce l’infortunato Dijks e segna il primo gol in Serie A con la maglia del Bologna).



Schouten 5.5: gara con qualche errore di troppo, commette infatti il fatto che porta al rigore realizzato da Muriel.



(dal 31’ st Dominguez 6: nuova linfa al centrocampo, utile per arrivare al pari).



Baldursson 6: spesso in affanno nella sua prima gara da titolare, l’esperienza gli manca ma sopperisce con lo spirito di sacrificio.



(dal 25’ st Svanberg 6: mette in campo più qualità che quantità).



Vignato 6: la voglia non gli manca ma le occasioni sono poche, prova la conclusione nel primo tempo ma senza finalizzare.



Soriano 6: non brilla come al solito, fa il suo compito ma in maniera elementare.



Barrow 5.5: senza infamia e senza lode, lavora sporco ma gli manca la grinta per riuscire a concretizzare e cambiare il risultato.



(dal 25’ st Orsolini 6.5: rientra dall’infortunio, mette sulle gambe minuti utili e fornisce un assist perfetto per Tomiyasu).



Palacio 6: bypassare Romero è difficile, lui ci prova ma il bisogno di rifiatare è evidente. Perde diversi palloni ma poi l’assist per Paz porta la sua firma.





All. Mihajlovic 6: due gol in un minuto sono un altro record negativo per i rossoblù ma la sua squadra non molla e riesce ad agguantare il pari.