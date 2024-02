Bologna-Lecce LIVE alle 15

Redazione CM

Bologna e Lecce scendono in campo oggi allo Stadio Dall'Ara per la 23esima giornata di Serie A, con in palio punti pesanti sia per la zona Europa che per la salvezza. Il Bologna di Thiago Motta, sorpresa di questo campionato, con una vittoria potrebbe approfittare della sconfitta di ieri della Roma contro l'Inter per scavalcare i giallorossi al quinto posto della classifica. Il Lecce di Roberto D'Aversa, altra rivelazione della stagione, sta navigando in acque tranquille e vuole dare un seguito alla bella vittoria della scorsa giornata contro la Fiorentina per continuare un percorso salvezza senza patemi.Tutti in campo alle 15, arbitra Manganiello.