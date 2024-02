Il Napoli vuole Zirkzee: incontro con il Bologna per 'bruciare' il Milan

Redazione CM

Tutti lo vogliono, tutti lo cercano, una sola lo avrà. Joshua Zirkzee è l'oggetto del desiderio della prossima sessione di mercato: l'attaccante olandese piace a tutti, in Italia e all'estero. Il CEO del Milan Giorgio Furlani ha glissato in merito, ma è indubbio che i rossoneri ci stiano facendo più di un pensiero, in vista dell'acquisto di colui che sarà il 9 del futuro: il centravanti piace così come il tecnico Thiago Motta, che ha già garantito che ovunque andrà se lo porterà dietro.



IL NAPOLI PROVA IL SORPASSO - I meneghini però non sono i soli a desiderare ardentemente il classe 2001, 24 presenze, 9 gol e 6 assist fin qui in stagione: come riporta Repubblica, ci sarà un tentativo anche da parte del Napoli di Aurelio De Laurentiis, che ha già incontrato il Bologna per mettere la freccia proprio sul Milan, club che per primo si è portato avanti nell'imbastire una trattativa. I prossimi mesi saranno decisivi, con i felsinei che valutano Zirkzee almeno 50 milioni ma confidano che si possa scatenare un'asta per accaparrarselo, che comprenda magari anche i club esteri-