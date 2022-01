Chiuso il 2021 alle prese col Covid-19, il nuovo anno non ha portato con sé un nuovo copione: il Bologna ha comunicato la positività di Aaron Hickey, il quarto contagiato del gruppo-squadra. Ma c'è chi protesta. Nel suo post su Instagram non compare mai la parola "vaccini", ma lo sfogo social di Nicola Sansone pare un riferimento chiaro alle ultime disposizioni in materia di Super Green Pass che coinvolgono anche il mondo del calcio: "Viviamo in un mondo di merda dove i diritti umani non contano un cazzo!!! Non esiste più la libertà di scelta!!!".