Nei giorni scorsi il centrocampista del Bologna Nico Dominguez è stato accostato spesso all'Atletico Madrid per la prossima stagione. Il giocatore ha raccontato un retroscena a La Gazzetta dello Sport: "Un giorno mi ha chiamato anche la mia famiglia per dire che aveva letto questa notizia e se fosse vera. Ma io non so nulla; penso al Bologna e voglio crescere qui, ora sono concentrato solo su questo. Poi vedremo".