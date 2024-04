Bologna, l'omaggio a Ferguson: tutti attorno alla maglia dello scozzese che ha detto addio a Euro 2024

Prima della partita contro la Roma, importantissima nell'economia della corsa alla qualificazione alla prossima Champions League, i calciatori delhanno dedicato un bel momento a, centrocampista scozzese che si è infortunato contro il Monza nella giornata precedente.Ferguson non solo ha terminato la stagione, ma essendosi rotto il crociato dovrà rinunciare anche agli Europei in Germania con la sua nazionale., in segno di vicinanza e augurio di pronta guarigione.

Un gesto ripetuto anche dopo la partita, che ha visto la squadra di Thiago Motta vincere con il punteggio di 3-1. Se sarà Champions, molto sarà dovuto anche all'apporto di Ferguson.