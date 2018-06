Il Bologna è pronto a salutare Adam Masina. L'esterno classe '94 è sempre più vicino - scrive il Corriere di Bologna - al trasferimento al Watford, dopo aver rifiutato diversi approcci del club rossoblù per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2019. Le proposte di adeguamento salariale non hanno convinto e probabilmente anche la voglia di cambiare ha portato il Bologna a trovarsi di fronte ad un muro. La proposta del Watford al Bologna è di 8 milioni bonus compresi, simile a quella del Siviglia la scorsa estate.