Il laterale del Bologna Federico Mattiello ha commentato la vittoria per 2-0 contro la Roma ai microfoni dei canali ufficiali dei rossoblù: "Abbiamo ottenuto una vittoria netta, ma anche soffertissima. Non poteva essere altrimenti. Sapevamo che per fare un'impresa sarebbero servite tutte le nostre energie. Speriamo che questo bel pomeriggio ci rilanci per fare un buon campionato. Gol? È stata una bellissima emozione. Non avevamo mai segnato quest'anno, adesso sicuramente non diranno più che non segniamo".