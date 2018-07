Ibrahima Mbaye, difensore del Bologna, ha parlato al Resto del Carlino della sua avventura in Emilia: ''Inutile negarlo, ho passato momenti in cui ho pensato che fosse meglio andare via. I giocatori passano, il Bologna resta e sono rimasto pure io: ringrazio la società della grande fiducia che ha riposto in me. Voglio ripagarla sul campo. Quest’anno ci sono cose che dovranno cambiare''.