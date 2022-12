Il centrocampista del Bologna Gary Medel ha parlato ai media della società rossoblu:



“Con Motta c’è un buon rapporto, io mi alleno al 100% e lui apprezza chi dà tutto anche in settimana. In generale tutto il gruppo è bellissimo. Lavoriamo bene. Il futuro? Il contratto scade a giugno, ma tutto dipende dal Bologna. Io vorrei continuare qua, la famiglia è contenta, il sto giocando, la città è molto bella, mi piace il centro, i bambini sono contenti, si può passeggiare, mangiamo bene, mi piace la pasta ma non posso mangiarla ogni giorno. Non mi manca niente”