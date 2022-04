Il difensore del Bologna Gary Medel ha parlato a ESPN facendo il punto sul suo futuro dopo le voci di un possibile trasferimento all'Universidad Catolica: "E' una bugia un mio addio a giugno. Ora sto discutendo il rinnovo col Bologna e penso che troveremo l'accordo per almeno un anno. L'anno scorso stavo per andare in Spagna ma alla fine sono rimasto: il calcio è così, da un momento all'altro cambia tutto. Ora sono felice, farò un altro anno in Europa e poi, molto probabilmente, tornerò all'Universidad Catolica. Ho già parlato col presidente, in Sudamerica voglio giocare solo con quella maglia".