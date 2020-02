Questo il report del Bologna in vista del match in programma con l'Udinese nel prossimo turno di campionato: "A tre giorni dalla partita con l’Udinese i rossoblù sono tornati in campo per una seduta tecnico-tattica, insieme ad alcuni ragazzi della Primavera. Allenamento differenziato per Gary Medel, terapie e differenziato per Mitchell Dijks, Ladislav Krejci, Nicola Sansone, Federico Santander e Roberto Soriano".