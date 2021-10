L'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic ha parlato in tv nel prepartita della sfida contro la Lazio:



"L'ho già detto, non era un ritiro punitivo, ma un modo per cercare di ritrovare la concentrazione che era mancata nel ko contro l'Empoli. Abbiamo fatto una bella settimana di lavoro, i ragazzi sono fiduciosi quanto sono fiducioso io, sono sicuro che faremo una bella partita. La Lazio? Quando affrontiamo squadre più forti di noi bisogna prendere qualche accorgimento e oggi l'abbiamo fatto. Vedremo a fine gara se sarà stato giusto. Ma la vittoria o la sconfitta non dipende dai moduli".