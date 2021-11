Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, parla a DAZN dopo la vittoria sul campo della Sampdoria: "Abbiamo vinto meritatamente. Sapevamo che sarebbe stata difficile, ma i ragazzi l’hanno gestita bene. Potevamo chiuderla prima, ma fortunatamente abbiamo portato a casa i tre punti. Ci godiamo la sosta e prepariamo bene le prossime partite. Se mi aspettavo un Bologna a 18 punti in questa fase del campionato? Mi aspettavo e speravo di avere qualche punto in più per quanto fatto. Dobbiamo mantenere questa atmosfera, allenarci con entusiasmo e giocare come sappiamo".