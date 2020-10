L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha commentato a Dazn il ko contro la Lazio, il quarto nelle prime 5 giornate: "Sono tre partite che parliamo sempre delle stesse cose: giochiamo bene, meglio dell'avversario, meritiamo di più, ma non portiamo a casa i punti. Mi dispiace per i ragazzi. Loro hanno fatto un tiro e mezzo e hanno fatto due gol. Abbiamo la nostra mentalità e continuiamo per la nostra strada. Dal punto di vista delle prestazioni niente da dire. Anche oggi non abbiamo subito molto, eppure siamo stati propositivi e offensivi. Questo succede quando giochi contro le grandi squadre".