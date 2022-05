L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic analizza ai microfoni di Dazn la sconfitta contro il Venezia: "Siamo partiti malissimo, entrati in campo poco concentrati e aggressivi; lo dimostra il primo gol che abbiamo subito, una rete che non va presa neanche in una partita tra scampoli e ammogliati".



IL RIGORE - "Poi abbiamo avuto la partita in mano e alla fine c'è stato quel rigore che non mi convince: l'arbitro ha diretto bene a mio avviso, ma quel rigore non lo capisco proprio... Medel tocca prima il pallone, poi forse sfiora il piede ma l'avversario cade dopo un metro; lo richiamano al Var il che vuol dire che non era un episodio chiaro. Se abbiamo perso è colpa nostra, ma questi episodi ci penalizzano: questi rigori non si dovrebbero fischiare, alla fine potevamo anche pareggiarla. Ci dispiace per i tifosi che sono venuti perché avevamo la possibilità di recuperare".



L'APPROCCIO - "L'approccio mi ha fatto arrabbiare: siamo partiti come se dovesse essere una partita semplice perché loro sono quasi in Serie B, ma in queste gare bisogna essere ancora più concentrati rispetto a quando affrontiamo Milan, Inter o Juve. Con i cambi l'abbiamo ribaltata, poi il rigore ci ha tagliato le gambe; succede quasi sempre a noi, a parti invertite le cose vanno sempre in un altro modo. Nelle ultime sei partite abbiamo messo le basi per il futuro, se analizziamo questa partita forse era meglio se rimanevo in ospedale che magari avremmo vinto".