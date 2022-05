Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Sassuolo: "Mi è piaciuto poco o niente, abbiamo chiuso il campionato all'ultimo minuto della partita a Venezia. Non siamo riusciti a vincere e da lì è finito il nostro campionato. I ragazzi e soprattutto il nostro pubblico si meritava di più, quando stacchi l'interruttore ci sono pochi che riescono ad accenderlo".



CONTRO IL GENOA - "Bisogna vedere quello che succede, è difficile preparare una partita, se tu in campo metti squadra migliore ma non hanno stimoli diventa squadra peggiore. Se metti quelli che hanno giocato meno magari perdi e ti dicono perché non hai messo quelli migliori. Vediamo cosa succede oggi a Napoli, io posso dire qualsiasi cosa ma poi in campo vanno i ragazzi. Non possiamo andare a perdere tre partite di fila. Cerchiamo di non fare brutta figura".