L'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic ha dichiarato a Sky dopo la sconfitta per 2-0 nell'anticipo di campionato sul campo del Genoa: "Oggi abbiamo giocato su un campo di patate che ci ha penalizzato, è una vergogna per tutti! Siamo in Serie A e nel 21esimo secolo... Non so come abbiamo fatto a perdere questa partita, era quasi impossibile. Non ce lo meritavamo e non me l'aspettavo, ma succede. Loro hanno fatto due tiri e due gol. Ora dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e andare avanti, il nostro obiettivo è fare 40 punti per la salvezza".



SUL MERCATO - "Non abbiamo un attaccante da doppia cifra. Sarebbe meglio avere uno in grado di concretizzare tutto il gioco che creiamo, ne parliamo con la società e vediamo se riusciamo a trovare qualcuno. Magari gratis...".