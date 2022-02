Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, parla ai microfoni di Dazn la sfida pareggiata 0-0 con l'Empoli: "Rispetto alle ultime partite c'è stato un passo avanti, abbiamo cercato di vincere in tutti i modi. Potevamo riuscirci ma anche perdere, perché l'Empoli è una squadra micidiale fuori casa. Quando non vinci è importante non perdere, abbiamo recuperato diversi giocatori lavorando bene durante la sosta, la condizione fisica non è ancora la migliore. Dobbiamo ritrovarla, alzare l'intensità per ripetere quello che abbiamo fatto nel girone di andata. Oggi siamo a parlare di un passo avanti anche se tutti volevamo vincere".